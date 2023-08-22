Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi Vallodolid'e yolladı Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin İspanya La Segunda takımlarından Valladolid'e bonservisiyle birlikte transfer olduğunu açıkladı.

Brezilyalı efsane Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Gustavo Henrique'nin bonservisinin %70'ini 1.2M€ bedelle Fenerbahçe'den aldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Gustavo Henrique'nin kariyeri

Fenerbahçe'nin geçen yaz Flamengo'dan 2.8 milyon euro bedelle transfer ettiği Gustavo Henrique, 13 Süper Lig maçında forma giydi. 30 yaşındaki stoper, kariyeridne Fenerbahçe dışında Flamengo ve Santos formaları da giydi.