Fenerbahçe: Haklıydık kazandık, şimdi hesap vakti

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz davasının sona ermesinin ardından tüm gazetelere ilan vererek "Şimdi hesap vakti" mesajı verdi.

Fenerbahçe Kulübü, "Alın terimiz, davamızdı; Haklıydık, kazandık!" başlığı ile tüm gazetelere tam sayfa ilan verdi.

İŞTE O İLAN

Bu davanın FETÖ tarafından kurgulanan hain bir kumpas olduğunun altının çizildiği ilanda şunlar kaydedildi:

"ALIN TERİMİZ, DAVAMIZDI; HAKLIYDIK, KAZANDIK!

27 Aralık 2021 Pazartesi günü, polis fezlekesi, medya propagandası ve hukuksuzların hukukuyla Fenerbahçe'yi suçlayanlar, tarihe gömüldüler!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, oybirliği ile beraat kararını onadı,

3 Temmuz 2011 Pazar sabahı başlayan

Fenerbahçelilerin şanlı direnişi, ONURLU BİR ZAFER OLDU!

VİCDANLARDA TERTEMİZ OLAN KULÜBÜMÜZ,

HUKUK ÖNÜNDE DE MASUMİYETİNİ KANITLADI.

FENERBAHÇE'NİN DURUŞU, TÜRKİYE'NİN UYANIŞI OLDU!

Fenerbahçemiz, Eski Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Sn. Şekip Mosturoğlu, Sn. İlhan Ekşioğlu ve değerli Fenerbahçelilerin yargılandığı bu dava;

FETÖ tarafından kurgulanan, Fenerbahçemizin ele geçirilmesinin hesabının yapıldığı hain bir kumpastı!

Bugün, güneş ''Gururla Fenerbahçeliyim!'' diyen her birimiz için doğuyor! Milyonların yüreklerini aydınlatan Fener, kumpasçıların sonu oluyor!

Ve şimdi milyonların yüreklerini kanatanlar için en ağır hesabı verme zamanı geliyor...

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA HAYKIRIYOR: BİZ ONURU İÇİN YAŞAYAN MİLYONLARIZ, KİMSE BİZE LEKE SÜREMEZ!

ALIN TERİMİZ, DAVAMIZDI; HAKLIYDIK, KAZANDIK!

ŞİMDİ HESAP VAKTİ!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"