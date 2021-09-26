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    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü

    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 18:06
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    Süper Lig'de 7. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Diego Rossi ve 30. dakikada Filip Novak kaydetti. Hatayspor'un golü 70. dakikada Dylan Saint-Louis'ten geldi.

    Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı-lacivertli takımda ilk golünü attı. Enner Valencia ise Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü #1

    FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

    Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Hatayspor 13 puanda kaldı.

    Fenerbahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler pazar günü ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hatayspor da pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü #2

    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü #3

    Hatayspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu - HABERİ

    Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü #4

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