Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Diego Rossi ve 30. dakikada Filip Novak kaydetti. Hatayspor'un golü 70. dakikada Dylan Saint-Louis'ten geldi.

Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı-lacivertli takımda ilk golünü attı. Enner Valencia ise Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.





FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Hatayspor 13 puanda kaldı.



Fenerbahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler pazar günü ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hatayspor da pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



