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AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği ile birlikte, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu, aileleriyle beraber ağırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve aileleri Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katılıp ardından Hatayspor müsabakasını tribünden izledi.

KÜLTÜR TURU YAPILDI

Maçı takip eden günlerde çocuklar, İstanbul'daki çeşitli müzeleri ziyaret edip kültür turu yaptı.