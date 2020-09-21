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Fenerbahçe-Hatayspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 19:48
- Güncelleme : 21.09.2020 - 19:48
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30' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'in kucağında kaldı.
25' Fenerbahçe'de Enner Valencia, Pablo Santos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
22' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Munir yumruklarıyla uzaklaştırdı.
17' Fenerbahçe'de bu dakikalarda Thiam santrfora, Valencia ise sağ kanada geçti.
10' Hatayspor'da Diouf, sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında eliyle kontrol etti.
9' Gökhan'ın ortasında topla buluşan Thiam net pozisyonda cılız bir şut çekince top kaleci Munir'de kaldı.
3' Fenerbahçe'de ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gustavo'nun vuruşu savunmadan döndü.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in açılış maçında Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisi için sahada.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır; Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin; Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo; Valencia, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu; Thiam
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf