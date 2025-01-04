Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
FENERBAHÇE, KAMPA GİRDİ
Sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe. idmanın ardından kampa girdi.
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