Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

FENERBAHÇE, KAMPA GİRDİ

Sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe. idmanın ardından kampa girdi.

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Emre Çalışkan
Editor