Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında son haftaların formda ekibi Hatayspor'a konuk olacak. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-Hatayspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 4 maçtır yenilmeyen Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Son olarak evinde Giresunspor'u ağırlayan Sarı lacivertli ekip, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de İrfan, Tisserand, Zajc, Sosa, Sangare gibi isimlerin sakatlıkları sürerken sakatlığını atlatan Serdar Dursun, Vitor Pereira görev vermesi halinde sahada yer alabilecek..

Hatayspor'da ise sakatlıkları devam eden Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Bu zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Fenerbahçe Hatayspor maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Fenerbahçe Hatayspor maçı, 26 Eylül Pazar günü Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak.

Saat 16:00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha

Hatayspor: Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf