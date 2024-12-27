Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

DHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA NOKTALANDI

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

ALİ KOÇ, ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de çalışmaları yakından takip ederek takıma destek oldu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.