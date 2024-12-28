Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18’inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

İDMAN, ÇİFT KALE MAÇLA NOKTALANDI

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.