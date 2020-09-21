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Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 18:56
- Güncelleme : 21.09.2020 - 18:56
Süper Lig'in açılış maçında Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır; Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin; Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo; Valencia, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu; Thiam
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf