Fenerbahçe - Hatayspor - CANLI SKOR

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7’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Hatayspor (Szymanski)
6' Hatayspor atağa çıkmak istedi ancak Renat Dadashov, İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
4' Hatayspor kullandığı köşe vuruşunda etkili gelmek istedi ancak Livakovic topun sahibi oldu.
3' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. İrfan Can'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Szymanski'nin ortasında savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
2' Fenerbahçe sol kanattan geldi. Djiku'nun uzun pasında hareketlenen Ferdi'nin ortası kaleci Erce'de kaldı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov
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