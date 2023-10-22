Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk ediyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İki takım da mağlup olmadı

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Aburjania, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel, Dadashov