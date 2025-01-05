Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, En-Nesyri
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış