Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

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Ercan Ertan
Muhabir