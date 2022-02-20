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    Fenerbahçe, Hatayspor'u 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Hatayspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 21:05
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    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

    İKİ PENALTI VE SKOR 2-0

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 67 ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun attı.

    Hatayspor ile ligde karşılaştığı 4 maçta da mağlup olmayan Fenerbahçe, rakibine karşı 3. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti. Fenerbahçe, ligde 17 hafta sonra üst üste 2 galibiyet aldı.

    Fenerbahçe, Hatayspor u 2 golle mağlup etti #1

    HATAYSPOR BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    7 yıl sonra Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçını üst üste kaybeden ilk takım olan Hatayspor, 40 puanda kaldı.

    Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Hatayspor u 2 golle mağlup etti #2


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