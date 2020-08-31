Fenerbahçe hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 yendi

Sarı Lacivertliler hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kadıköy'deThe Land of Legends Cup kapsamında Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-0 gibi rahat bir galibiyetle ayrıldı ve turnuvada finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin 5 Eylül'de oynanacak finaldeki rakibi Beşiktaş ya da Sivasspor olacak.

MAME THİAM HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Mame Thiam, 3 gol atarak maça damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82'de Thiam ile birlikte 63. dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Penaltıyı yaptıran isim de olan Thiam, Fenerbahçe taraftarlarını mest etti.



Fenerbahçe karşılaşmaya, Harun, Caner, Sadık, Serdar, Gökhan, Jailson, Gustavo, Sinan, Thiam ve Frey 11'iyle çıktı.

EROL BULUT, GÖKHAN VE CANER

En son 1999'da futbolcuyken Kadıköy'e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'e ilk adımını da atmış oldu. Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı'na sarı-lacivertli formayla çıktı.

JAILSON SAKATLIK YAŞADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jailson, 76. dakikada kendini yere bıraktı. Herhangi bir ikili mücadele olmadan yerde kalan Brezilyalı oyuncu, darbe aldığı şeklinde bir hareket yaptı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yürüyerek kenara geldi. Jailson'un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu.