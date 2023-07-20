Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne 5 gol attı
AA & Ensonhaber

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, basına kapalı oynanan hazırlık maçında Gençlerbirliği'nin 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.

4 maçta 2. galibiyet

Bu sonuçla beraber 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'ye karşı gelmişti.

Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne 5 gol attı