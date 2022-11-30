Fenerbahçe hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu üç golle geçti

Fenerbahçe, hazırlık maçında La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Bright Osayi-Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nda geldi.

2022 Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Altay, Osayi Samuel, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Serdar ve Rossi 11'iyle başladı.

Karşılaşmada ilk bölüm golsüz geçilirken 22. dakikada Rayo Vallecano Oscar Trejo'nun golüyle öne geçti.

İlk yarı Vallecano'nun üstünlüğüyle bitti

İlk yarıda başka gol olmazken devreye konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.





İkinci yarıya 5 değişikle başladı

Sarı-lacivertliler ikinci yarıya 5 değişikle başladı. Lincoln, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Willian Arao ve Ezgjan Alioski kenara gelirken Joshua King, Mauricio Lemos, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Konuk Rayo Vallecano'da da ikinci yarının başında 4 değişiklik yapıldı.

Beraberlik golü Osayi'den geldi

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, beraberlik golünü 71. dakikada penaltıdan Bright Osayi-Samuel'le buldu.

Joao Pedro sakatlandı

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı öncesinde yerde kalan Joao Pedro maça devam edemedi. Pedro, sedyeyle kenara gelirken yerine Çağtay Kurukalıp dahil oldu.

Mücadelenin 76. dakikasında ise Fenerbahçe üstünlük golünü buldu. İsmail Yüksek pasında ceza sahasında topla buluşan Joshua King, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. 83. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu skoru belirledi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



