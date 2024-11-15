Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'i mağlup etti

AA & Ensonhaber

Milli maç arası nedeniyle Süper Lig'e verilen kısa molada, Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile Ülker Stadyumu'nda bir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Genelde yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanarak moral depoladı.

Maça hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 20. dakikada Cenk Tosun’un şık golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlüğünü uzun süre koruyamayan ev sahibi ekip, 35. dakikada Zenit’ten Erokhin’in golüne engel olamadı. İlk yarı, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 63. dakikada genç oyuncu Levent Mercan’ın fileleri havalandırmasıyla yeniden üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda topa hakimiyetini koruyan sarı-lacivertliler, rakibine ciddi bir fırsat tanımadı ve sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe, bu hazırlık maçında yedek oyuncularını sahada görme fırsatı bulurken, taraftarlarına da genç yıldızların potansiyelini sergileme şansı verdi.

CENK VE LEVENT GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşamaya sonunda başladı.

Sezon başında takıma katılan Cenk ve Levent, resmi maçlarda şans bulmakta zorlanırken, golle buluşma fırsatını Zenit ile oynanan hazırlık maçında yakaladı. Her iki oyuncu da bu özel karşılaşmada rakip fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk gollerine imza attı.

Zenit maçında sergiledikleri performansla teknik ekibe göz kırpan Cenk ve Levent, takıma adapte olma yolunda önemli bir adım attı.

TADIC HAZIRLIK MAÇINDA DA BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin deneyimli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarındaki etkinliğini hazırlık maçında da sürdürdü.

Bu sezon hem ligde hem Avrupa’da sergilediği skor katkısıyla adından söz ettiren Tadic, Zenit karşısında da farkını ortaya koydu. 20. dakikada Cenk Tosun’un golünde asist yapan başarılı oyuncu, 63. dakikada Levent Mercan’ın ağları sarsan golünde de pası veren isim oldu.

Ligde şu ana kadar 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Tadic, Avrupa sahnesinde de 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Hücum hattındaki liderliğiyle dikkat çeken Tadic, hazırlık maçında da Fenerbahçe’nin hücum gücünün kilit ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, hazırlık maçında da takımlarına olan bağlılıklarını göstererek tribünlerdeki yerlerini aldı.

Hafta içi olmasına ve soğuk hava koşullarına rağmen Zenit karşılaşmasına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Maç boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarına moral veren taraftarlar, Fenerbahçe’ye desteklerini bir kez daha güçlü bir şekilde hissettirdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Zenit, beraberliği yakaladı. Akhmetov, ceza sahasının sağ çaprazından arka direğe doğru ortasını yaptı. Altıpasın içinde vuruşunu yapan Erokhin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

57. dakikada Santos'un sol taraftan kullandığı kornerde Sobolev, topu altıpasın içinde bulunan Luciano'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla yeniden topla buluşan Levent Mercan, ceza yayı civarından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe: 2 - Zenit: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Dk. 46 Ertuğrul Çetin), Becao, Yusuf Akçiçek (Dk. 88 Muharrem Çizgili), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 85 Yiğit Emir Ekiz), Fred (Dk. 90+5 Kerem Kayaarası), Bartuğ Elmaz, Kostic, Zeki Dursun (Dk. 60 Şükür Toğrak), Tadic, Cenk Tosun (Dk. 89 Kaan Akyazı)

Zenit: Adamov, Chistyakov, Rodrigao, Nino (Dk. 68 Kasheev), Barrios (Dk. 69 Mushkarin), Santos (Dk. 68 Chernov), Akhmetov (Dk. 83 Vershinin), Erokhin (Dk. 77 Tarasov), Pedro Henrique (Dk. 89 Frantsuzov), Glushenkov (Dk. 34 Luciano), Sobolev (Dk. 77 Voinkov)

Goller: Dk. 20 Cenk Tosun, Dk. 63 Levent Mercan (Fenerbahçe), Dk. 35 Erokhin (Zenit)