Fenerbahçe, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

İHA

Fenerbahçe, Karagümrük ile 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Süper Lig 13. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yağmur altında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Hazırlıklar devam edecek

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular; dar alanda hücum organizasyonlarının devamında yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)