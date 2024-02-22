Fenerbahçe heykellerini Şükrü Saraçoğlu'na taşıyacak Fenerbahçe yönetimi, Yoğurtçu Parkı'nda bulunan efsanelerin heykelini Şükrü Saraçoğlu'na taşıma kararı aldı.

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Ali Koç yönetimi, yüksek divan kurulunda verdiği sözü tutuyor. Fenerbahçe yönetimi, kulübün efsane isimlerinin heykellerini, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki alana taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün stattaki heykelinin bulunduğu yere diğer üç heykel de yerleştirilecek.

Çalışmaların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar tamamlanması hedefleniyor. Çünkü Türk voleybolunun efsane ismi Eda Erdem Dündar için yapılan heykelin açılış töreninin 8 Mart'ta stattaki yeni alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

5. isme karar verilecek

Atatürk heykelinin yanında ilk etapta beş heykel için yer hazırlandı. Bunlar; Eda Erdem dışında halen Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykelleri.

5. heykel de düşünülüyor

Yönetim kurulu, Zeki Rıza Sporel'in heykelinin buradaki beşinci yapıt olmasını öngörüyor ve bu yönde hazırlıklar başladı. Ancak yüksek divan kurulu üyelerine de kimin heykelinin yapılmasını istedikleri sorulacak.

Fenerbahçe'nin ilk futbolcularından olan, kulüpte teknik direktörlük ve başkanlık da yapan Galip Kulaksızoğlu (1889-1939) üyelerin daha önce dile getirdiği isimlerden...