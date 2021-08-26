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    Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

    Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği HJK Helsinki'yi ikinci maçta da 5-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 21:12
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    UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Finlandiya takımı HJK Helsinki ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Bolt Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11, 14 ve 52. dakikada Enner Valencia, 90+1. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 90+3. dakikada kendi kalesine Peltola attı.

    FENERBAHÇE'DEN DEPLASMANDA GOL ŞOV

    Sahasında 6 maç aradan sonra Avrupa maçı kaybeden HJK Helsinki'nin golleri ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski'den geldi.

    İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

    Fenerbahçe, HJK Helsinki yi yenerek UEFA Avrupa Ligi nde gruplara kaldı #1

    GRUP KURALARI YARIN ÇEKİLECEK

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek kuralar sonrası belli olacak.

    Fenerbahçe, HJK Helsinki yi yenerek UEFA Avrupa Ligi nde gruplara kaldı #2

    Fenerbahçe, HJK Helsinki yi yenerek UEFA Avrupa Ligi nde gruplara kaldı #3

    Fenerbahçe, HJK Helsinki yi yenerek UEFA Avrupa Ligi nde gruplara kaldı #4

    Fenerbahçe, HJK Helsinki yi yenerek UEFA Avrupa Ligi nde gruplara kaldı #5

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