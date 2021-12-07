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- Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti
Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti
Sezon başından beri ligde hiç 2 golden fazlasını atamayan Fenerbahçe, Rizespor maçında adeta patlama yaptı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 10:33
Rizespor karşısında 4 gol birden atan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncuları ön plana çıktı.
Takımın forvetleri Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi.
İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Diego Rossi, 1 asist 3 şut ve 2 hücum pasıyla oynadı. Uruguaylı yıldızın bir golü de ofsayta takıldı. Berisha da 1 gol 3 şut ve 2 hücum pası yaptı. Serdar Dursun da sonradan oyuna girip 3 gol birden attı, 4 şut çekti ve 1 hücum pası verdi.
Mesut Özil ise 5 hücum pası verdi, 2 şut çekerek yıldızlaştı.