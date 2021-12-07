Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti

Sezon başından beri ligde hiç 2 golden fazlasını atamayan Fenerbahçe, Rizespor maçında adeta patlama yaptı.

Rizespor karşısında 4 gol birden atan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncuları ön plana çıktı.

Takımın forvetleri Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Diego Rossi, 1 asist 3 şut ve 2 hücum pasıyla oynadı. Uruguaylı yıldızın bir golü de ofsayta takıldı. Berisha da 1 gol 3 şut ve 2 hücum pası yaptı. Serdar Dursun da sonradan oyuna girip 3 gol birden attı, 4 şut çekti ve 1 hücum pası verdi.

Mesut Özil ise 5 hücum pası verdi, 2 şut çekerek yıldızlaştı.



