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    Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti

    Sezon başından beri ligde hiç 2 golden fazlasını atamayan Fenerbahçe, Rizespor maçında adeta patlama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 10:33
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    Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti

    Rizespor karşısında 4 gol birden atan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncuları ön plana çıktı.

    Takımın forvetleri Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi.

    İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

    Diego Rossi, 1 asist 3 şut ve 2 hücum pasıyla oynadı. Uruguaylı yıldızın bir golü de ofsayta takıldı. Berisha da 1 gol 3 şut ve 2 hücum pası yaptı. Serdar Dursun da sonradan oyuna girip 3 gol birden attı, 4 şut çekti ve 1 hücum pası verdi.

    Mesut Özil ise 5 hücum pası verdi, 2 şut çekerek yıldızlaştı.

    Fenerbahçe hücum hattı ilk kez sınıfı geçti #1

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