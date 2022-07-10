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    Fenerbahçe, Hull City ile karşılaşacak

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son sınavını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek.
    • 10.07.2022 - 11:17
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    Fenerbahçe, Hull City ile karşılaşacak

    Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi son hazırlık maçına Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında çıkacak.

    Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

    Fenerbahçe, Hull City ile karşılaşacak #1

    1 beraberlik 4 galibiyet

    Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken golleri; yeni transfer Lincoln ve genç oyuncu Muhammed kaydetti.

    İkinci hazırlık maçında Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana ile karşı karşıya gelen Kanarya; Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup eti.

    Sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında ise Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşılaştı. Fenerbahçe, mücadeleden Bruma, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 galip ayrıldı.

    Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.


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