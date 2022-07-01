Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı Fenerbahçe ile dostluk maçı yapmak için Türkiye'ye geliyor.İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın Championship'te mücadele eden takımı Hull City ile bir dostluk maçı oynayacak.

Bu dostluk maçının bu sene vefat eden arkadaşları Alpay Kazan adına olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, "Alpay'ı çok erken kaybettik, kendisi Fenerbahçe taraftarıydı." ifadelerini kullandı.

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Fenerbahçe ile Hull City arasında oynanacak mücadele 10 Temmuz'da Sakarya Atatürk stadyumunda oynanacak.Mücadele saat 21.30'da başlayacak.Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.