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    Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti

    Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı ve Fenerbahçe arasında oynanan özel maçın sonucu merak ediliyordu. Çekişmeli geçen maçta 2-0'lık skorla galip gelen taraf Fenerbahçe oldu.
    • 10.07.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 23:25
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    Fenerbahçe ve Hull City arasında Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçı düzenlendi.

    Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti.

    Acun Ilıcalı maçı Ali Koç ile izledi

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.

    İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı.

    Fenerbahçe Hull City i 2-0 mağlup etti #1

    Arda ve Serdar 2 dakika arayla attılar

    87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti.

    Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

    Fenerbahçe Hull City i 2-0 mağlup etti #2

    Fenerbahçe Hull City i 2-0 mağlup etti #3


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