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- Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı ve Fenerbahçe arasında oynanan özel maçın sonucu merak ediliyordu. Çekişmeli geçen maçta 2-0'lık skorla galip gelen taraf Fenerbahçe oldu.
- 10.07.2022 - 22:29
- Güncelleme : 10.07.2022 - 23:25
Fenerbahçe ve Hull City arasında Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçı düzenlendi.
Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti.
Acun Ilıcalı maçı Ali Koç ile izledi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı.
Arda ve Serdar 2 dakika arayla attılar
87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti.
Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.