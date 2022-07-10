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Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı ve Fenerbahçe arasında oynanan özel maçın sonucu merak ediliyordu. Çekişmeli geçen maçta 2-0'lık skorla galip gelen taraf Fenerbahçe oldu.