Fenerbahçe, iftar yemeğinde buluştu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonuna Fenerbahçe'nin önde gelen isimleri katılım gösterdi. Yemekte, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulunuldu.

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AA

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticilerden Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.

Yoğun katılım sağlandı

Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)