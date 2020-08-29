Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Fenerbahçe ile Alanyaspor berabere kaldı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Ferdi'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe ile Alanyaspor berabere kaldı

    Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe 6. dakikada Salih Uçan'ın golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile geldi.

    3 OYUNCU KADRODA YOK

    Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yer almadı.

    Fenerbahçe ile Alanyaspor berabere kaldı #1

    GARRY RODRİGUES SAKATLANDI

    Fenberbahçe'de maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 63. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

    Fenerbahçe ile Alanyaspor berabere kaldı #2

    Görüş Bildir