Fenerbahçe ile Alanyaspor berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Ferdi'den geldi.

Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe 6. dakikada Salih Uçan'ın golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile geldi.

3 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yer almadı.

GARRY RODRİGUES SAKATLANDI

Fenberbahçe'de maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 63. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.