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Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, kavga etti

Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, kavga etti Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.