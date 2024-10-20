Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı 8'e yükseldi

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Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri oynandı ve ligde puan durumu son şeklini aldı.

Lider Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde puanını 25'e yükseltti.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Anadolu ekibini 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Üst sıralarını yakından ilgilendiren Samsunspor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı. Bol pozisyonlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.

Bu sonuçlarla ligde de puan durumu son şeklini aldı. Galatasaray, bir maç fazlayla Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5', Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.