Petrol
99.97
-0.61%
Euro
16.02
-0.16%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
915.18
0.02%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
646.307
0.38%
BTXN Coin
33.68
5.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlar, sonuçlarından çok çıkan sarı ve kırmızı kartlarla konuşuldu.
    • AA
    • 08.04.2022 - 06:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

    43 kırmızı, 333 sarı kart

    İki takımın 45'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 56 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 333 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 56 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #1

    En çok kırmız kart alan oyuncular

    Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #2

    Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #3

    Son derbide bir kırmızı 9 sarı kart

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maçta bir kırmızı ve 9 sarı kart çıktı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #4

    Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakada sarı-lacivertli takımdan Marcel Tisserand kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci de sarı kart gördü.
    Galatasaray'dan ise Fernando Muslera, Marcao, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Ömer Bayram sarı kart gören isimler oldu.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #5

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçları kart rekoru kırıyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Selahattin Enis'in ilk olarak 1923'te kitaplaştırdığı eseri: Zaniyeler
    Kitap

    Selahattin Enis'in ilk olarak 1923'te kitaplaştırdığı eseri: Zaniyeler

    Ayaklarda hastalıkları gösteren 10 işaret
    Sağlık

    Ayaklarda hastalıkları gösteren 10 işaret

    Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
    Gündem

    Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti

    Görüş Bildir