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Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci yeni sözleşme konusunda anlaştı

Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci yeni sözleşme konusunda anlaştı Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladığı belirtildi. Milli oyuncu, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli takımda oynayacak.