Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci yeni sözleşme konusunda anlaştı

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla mağlup eden Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'nin son durumu netleşti.
3 SEZON DAHA FENERBAHÇE'DE
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Milli futbolcu, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.
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