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    Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un maaş pazarlığı

    Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un maaş pazarlığı

    Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Jorge Jesus'un maaş talebi 7 milyon euro. Sarı-lacivertliler 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
    • 12.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:12
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    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın beklenmedik performansı, Ali Koç'u seçim yapma konusunda zora sokmuştu.

    Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Koç'un marka bir teknik adamla anlaşma yapmak istediği bilinirken, Joachim Löw kapıları kapatınca ibre Jorge Jesus'a kaymıştı.

    7 milyon euro maaş isteyen Jesus'a 5 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

    Portekizli teknik adamın düşünmek için istediği sürede de sona gelinirken, sarı-lacivertlilerin Jesus konusundan ümitli olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe ile Jorge Jesus un maaş pazarlığı #1

    "Kesin olarak şu an karar vermem gerekiyor"

    Daha önce ülkesinin basınına konuşan tecrübeli hoca, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." demişti.

    Fenerbahçe ile Jorge Jesus un maaş pazarlığı #2


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