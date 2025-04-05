Fenerbahçe ile Trabzonspor 137. kez karşılaşacak

İHA

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacak.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Bordo-mavililer ise 27 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.

Hafta içi Türkiye Kupası'nda evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe, ezeli rakibinin BAY geçeceği haftayı 3 puanla kapatarak puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor.

EZELİ REKABTTE 137. KEZ

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 136 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu rekabette Fenerbahçe, 53 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçta gülen taraf oldu. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 176 gol atarken, Karadeniz ekibi 156 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2'lik skorla kazandı.

LİGDE 104. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 103 kez karşılaştı. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 42 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu.

34 maç da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 140 golüne, bordo-mavililer 110 golle karşılık verdi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı.

Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler de 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da ise Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

2015'TEN BERİ MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2014-2015 sezonunda oynadığı iki lig maçı da golsüz eşitlikle tamamlanırken, daha sonrasında oynanan 19'u Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 21 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı.

Söz konusu bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 36 golüne, Karadeniz ekibi 30 golle yanıt verdi. Ligde oynanan son 3 müsabakada ise aynı skor yaşandı. Deplasman takımları 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 27 maçta kalesinde 25 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, son 4 maçın 3'ünde ise kalesinde gol görmedi.

Bu sezon Dominik Livakovic 17 karşılaşmada kaleyi korurken, İrfan Can Eğribayat ise 10 mücadelede forma giydi.

Livakovic'in sakatlığı sonrası 1 maçta ise Ertuğrul Çetin, sonradan oyuna dahil oldu.

FATİH TEKKE, 3 FARKLI TAKIMDA KADIKÖY'DE PUAN ALDI

Trabzonspor'un başında 3. kez lig maçına çıkacak olan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde 4 farklı takımla Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Tekke, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe deplasmanında puan almayı başardı.

47 yaşındaki teknik adam, 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 6 kez karşılaşırken, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Tekke, son olarak ise bu sezonun 4. haftasında Alanyaspor'un başında Kadıköy'e çıktı; müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

32 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin 4 maçını yönetirken, sarı-lacivertliler bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor ise Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçlarda 3 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet de yaşadı.