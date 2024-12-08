Fenerbahçe, ilk kez gol atamadı

İHA

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE, KALESİNDE 13 GOL GÖRDÜ

Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü gördü.

FENERBAHÇE, AVRUPA'YI BOŞ GEÇMEDİ

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.