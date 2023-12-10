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Fenerbahçe, ilki yaşadı! Süper Lig'de deplasmanda ilk kez gol yediler

Fenerbahçe, ilki yaşadı! Süper Lig'de deplasmanda ilk kez gol yediler Süper Lig’de oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesinde ilk kez deplasmanda gol yedi.