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- Fenerbahçe, İrfan Can için Tahkim Kurulu'na gidiyor
Fenerbahçe, İrfan Can için Tahkim Kurulu'na gidiyor
Sarı-lacivertliler, PFDK'nın İrfan Can'a verdiği 2 maç ceza için Tahkim Kurulu'na gidecek.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 17:23
- Güncelleme : 03.12.2021 - 17:51
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan arasında yaşanan maçın önüne geçmişti.
Kulüp yetkilileri gerginliği kabul etmezken, olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.
İrfan Can, 'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edilmişti. İzlenen görüntülerden sonra TFF, İrfan Can'a 2 maç ceza vermişti.
İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri İZLE
FENERBAHÇE TAHKİM’E GİDECEK
Bu cezanın açıklanmasınından ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can'a verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.