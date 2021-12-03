Euro
15.4404
-0.44%
Dolar
13.7099
0.34%
Altın
781.12
0.26%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
786.421
1.45%
BTXN Coin
52.12
1.12%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Fenerbahçe, İrfan Can için Tahkim Kurulu'na gidiyor

    Fenerbahçe, İrfan Can için Tahkim Kurulu'na gidiyor

    Sarı-lacivertliler, PFDK'nın İrfan Can'a verdiği 2 maç ceza için Tahkim Kurulu'na gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan arasında yaşanan maçın önüne geçmişti.

    Kulüp yetkilileri gerginliği kabul etmezken, olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

    İrfan Can, 'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edilmişti. İzlenen görüntülerden sonra TFF, İrfan Can'a 2 maç ceza vermişti.

    İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri İZLE

    FENERBAHÇE TAHKİM’E GİDECEK

    Bu cezanın açıklanmasınından ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

    TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can'a verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

    Fenerbahçe, İrfan Can için Tahkim Kurulu na gidiyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir