Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.

Bu müsabakada ise konuk takım Fenerbahçe'ye iki kötü haber geldi.

Maçın ilk yarısında savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile orta saha bölgesinde görev alan İsmail Yüksek sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe, milli futbolcularının son durumu hakkında resmi hesabından paylaşım yaptı.

"TEDAVİLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmeleri sponsor hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

İki oyuncunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milli futbolcuların Galatasaray ile Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak derbi maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.