Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe, İstanbulspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında misafir edecek. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Pek çok futbolsever "Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?" sorusunu merak ediyor. Kupada 5. tur maçları devam ederken, Dünya Kupası'nın sona ermesinin sonrasında kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlamış olacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü oynanacak. Maçın saati de merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen maç, saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı şekilde yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan duyuruya göre kupada Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasının yönetimini Volkan Bayarslan üstlenecek. Ayrıca bugün oynanacak diğer müsabaka ve hakemleri şöyle olacak:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan