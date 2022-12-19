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- Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, ne zaman?
- 19.12.2022 - 18:44
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Pek çok futbolsever "Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?" sorusunu merak ediyor. Kupada 5. tur maçları devam ederken, Dünya Kupası'nın sona ermesinin sonrasında kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlamış olacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü oynanacak. Maçın saati de merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen maç, saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı şekilde yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan duyuruya göre kupada Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasının yönetimini Volkan Bayarslan üstlenecek. Ayrıca bugün oynanacak diğer müsabaka ve hakemleri şöyle olacak:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan