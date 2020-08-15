Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman ve hangi kanalda

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman ve hangi kanalda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörü ile ilk hazırlık maçına çıkacak sarı-lacivertliler, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Ayın 18’inde başlayacak Topuk Yaylası kampı öncesi ilk kez oyuncularını bir rakip karşısında analiz edecek olan Erol Bulut, isimleri seçmek adına önemli bir fırsat yakalamış olacak.

Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de İstanbulspor maçında forma giymesi bekleniyor. Kampa yeni katılan Novak'ın ise süre alıp almayacağı belirsiz.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA

Bugün Saat 17.00'de başlayacak Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçının henüz bir yayıncısı yok. Karşılaşmanın Fenerbahçe TV veya Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalından yayınlanması bekleniyor.



FB TV youtube kanalı : https://www.youtube.com/channel/UC-iIZndhvtEtZepuBwWYdPw

FENERBAHÇE'DE KEYİFLER YERİNDE

Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Erol Bulut’un sıkı antrenmanları, oyuncuları hiç rahatsız etmiyor.

Yapılan tempolu koşu çalışmasında bireysel olarak oyuncuların 6 km. koşu seviyesine ulaştıkları öğrenildi.

Sıcak havaya rağmen takımın ortaya koyduğu özveri, Bulut’u oldukça memnun etti.



