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Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.