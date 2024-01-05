Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında pazar saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Ardından 2 grup halinde yapılan 5’de 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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