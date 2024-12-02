Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin lisansını donduracak

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Ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçen Fenerbahçe, bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak istiyor.

Fenerbahçe, bu doğrultuda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir karar alabilir.

LİSANSI DONDURULACAK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin ismini ligin ikinci yarısında TFF'ye bildirmeyecek ve yabancı kontenjanında yer açacak.

Hollandalı futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

"PLANIM AYRILIKTI" DEMİŞTİ

23 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda, Fenerbahçe'den ayrılık planına ilişkin çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Sakatlandıktan sonra her şey bir anlığına durur. Planım bu sezon kendimi gösterip ayrılmaktı. Bu durum ortadan kalktı. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecek.

14 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'de sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1275 dakika sahada kaldı.

YASİN ÖZCAN İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Öte yandan Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol beki teslim alan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından Portekizli hoca, sol bek değil, bu mevkide de görev yapabilen bir stoper istediğini yönetime bildirdi.

Listenin başına yazılan isim de Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan oldu.

Lacivert-beyazlıların bu sezon en çok forma giyen isimlerinden biri olan Yasin için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi.