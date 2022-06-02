Petrol
113.22
-2.64%
Euro
17.6904
1.11%
Dolar
16.4721
0.49%
Altın
982.91
1.00%
Borsa
2593
0.00%
Bitcoin
499.344
-4.17%
BTXN Coin
12.33
-2.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Fenerbahçe, Jesus'u KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, Jesus'u KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı 3 milyon euro maaş alacak.
    • 02.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ali Koç döneminin en iyi sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımı ikinci sırada bıraktı ve sessiz sedasız veda etti.

    Fenerbahçe için her koşulda göreve hazır olduğunu söyleyen Kartal, para dahi konuşmadan elini taşın altına koymuş ve taraftarın bir kez daha sevgilisi olmuştu.

    Ancak yabancı bir teknik adamla anlaşmak isteyen Ali Koç, ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile el sıkıştı.

    Fenerbahçe, Jesus u KAP a bildirdi #1

    Sözleşme detayları belli oldu

    Fenerbahçe, 3 milyon euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    İşte kulüpten yapılan o açıklama:

    "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

    33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.

    Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"

    Fenerbahçe, Jesus u KAP a bildirdi #2

    Fenerbahçe, Jesus u KAP a bildirdi #3

    Jorge Jesus'u yakından tanıyalım - HABERİ

    Fenerbahçe, Jesus u KAP a bildirdi #4

    Jorge Jesus'u yakından tanıyalım ViDEO


    İlginizi Çekebilir

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor
    Ekonomi

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi
    3. Sayfa

    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi

    Görüş Bildir