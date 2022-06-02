Fenerbahçe, Jesus'u KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı 3 milyon euro maaş alacak.

Ali Koç döneminin en iyi sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımı ikinci sırada bıraktı ve sessiz sedasız veda etti.

Fenerbahçe için her koşulda göreve hazır olduğunu söyleyen Kartal, para dahi konuşmadan elini taşın altına koymuş ve taraftarın bir kez daha sevgilisi olmuştu.

Ancak yabancı bir teknik adamla anlaşmak isteyen Ali Koç, ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile el sıkıştı.

Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, 3 milyon euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"





Jorge Jesus'u yakından tanıyalım ViDEO