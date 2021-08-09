Fenerbahçe Jonas Wind'i radarına aldı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kopenhag forması giyen Jonas Wind'i istiyor.

Türkiye'de transfer ve tescli döneminin başlamasının ardından Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozdu.

Sarı-lacivertliler; Burak Kapacak, Emir Ortakaya ve Kim-Min Jae'yi kadrosuna dahil etti.

YENİ HEDEF WIND

Alexander Sörloth ile temas kuran ancak Norveçli yıldızdan "Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum." cevabı alan Fenerbahçe'de yeni hedef, Kopenhag forması giyen Jonas Wind.

UZUN BOYU DİKKAT ÇEKİYOR

22 yaşındaki 1,90'lık golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin, 7 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonus olmak üzere 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçtiğimiz sezon 18 lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncu, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla da şans buldu.