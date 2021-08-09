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    Fenerbahçe Jonas Wind'i radarına aldı

    Fenerbahçe Jonas Wind'i radarına aldı

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kopenhag forması giyen Jonas Wind'i istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:04
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    Türkiye'de transfer ve tescli döneminin başlamasının ardından Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozdu.

    Sarı-lacivertliler; Burak Kapacak, Emir Ortakaya ve Kim-Min Jae'yi kadrosuna dahil etti.

    Fenerbahçe Jonas Wind i radarına aldı #1

    YENİ HEDEF WIND

    Alexander Sörloth ile temas kuran ancak Norveçli yıldızdan "Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum." cevabı alan Fenerbahçe'de yeni hedef, Kopenhag forması giyen Jonas Wind.

    Fenerbahçe Jonas Wind i radarına aldı #2

    UZUN BOYU DİKKAT ÇEKİYOR

    22 yaşındaki 1,90'lık golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin, 7 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonus olmak üzere 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

    Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçtiğimiz sezon 18 lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncu, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla da şans buldu.

    Fenerbahçe Jonas Wind i radarına aldı #3

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