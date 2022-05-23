Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

İsmail Kartal ile dönemi tamamlayan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaştığı ve tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı başardı.

İsmail Kartal söz verdiği gibi takımı toparladı ve Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe'ye veda etti.

Ali Koç ve yönetiminin İsmail Kartal hakkında vereceği karar merak konusu olurken, Jorge Jesus detayları gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin uzun zamandır Jorge Jesus ile ilgilendiği hatta teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Detayları öğrenmek isteyenler ise "Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

Başkan Ali Koç, hoca adayı Jorge Jesus'la Portekiz'de 2 defa bir araya geldi. Hem başkan Ali Koç hem de Jesus henüz bir anlaşma olmadığını açıklamış olsa da Portekizli teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jesus'ta mutlu sona ulaşma çabasını sürdürürken bir yandan da transfere odaklandı ve bazı isimlerle temaslara başladı.