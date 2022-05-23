Petrol
110.59
0.55%
Euro
16.8965
0.57%
Dolar
15.8399
-0.21%
Altın
944.98
0.26%
Borsa
2357
-0.64%
Bitcoin
483.391
0.30%
BTXN Coin
13.49
2.04%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

    İsmail Kartal ile dönemi tamamlayan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaştığı ve tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
    • 23.05.2022 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

    İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı başardı.

    İsmail Kartal söz verdiği gibi takımı toparladı ve Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe'ye veda etti.

    Ali Koç ve yönetiminin İsmail Kartal hakkında vereceği karar merak konusu olurken, Jorge Jesus detayları gündeme geldi.

    Fenerbahçe'nin uzun zamandır Jorge Jesus ile ilgilendiği hatta teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

    Detayları öğrenmek isteyenler ise "Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte detaylar...

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

    Başkan Ali Koç, hoca adayı Jorge Jesus'la Portekiz'de 2 defa bir araya geldi. Hem başkan Ali Koç hem de Jesus henüz bir anlaşma olmadığını açıklamış olsa da Portekizli teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? #1

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jesus'ta mutlu sona ulaşma çabasını sürdürürken bir yandan da transfere odaklandı ve bazı isimlerle temaslara başladı.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? #2


    İlginizi Çekebilir

    No monkeypox cases detected in Turkey, says Health Ministry
    Turkey

    No monkeypox cases detected in Turkey, says Health Ministry

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Menopoz sonrasına dikkat: Kadınlarda görülebilecek 5 risk
    Sağlık

    Menopoz sonrasına dikkat: Kadınlarda görülebilecek 5 risk

    Görüş Bildir