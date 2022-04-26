Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte o resmi açıklama..

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte o resmi açıklama..

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük için Jorge Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Bunun akabinde, "Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?" sorusu gündeme geldi.

İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, serisini sürdürmeye devam ediyor.

Kartal yönetiminde farklı bir havaya bürünen Fenerbahçe, taraftarının sevgisini ise yeniden kazandı.

Ali Koç döneminde yaşanan başarısızlıkların unutulmaya başlandığı dönemlerde, Jorge Jesus iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için İsmail Kartal ile devam etmeyeceği ve Jesus ile anlaştığı söylendi.

Bu konuda Ali Koç'un çalışmalar yaptığı hatta uzun ısrarların sonucunda Löw'den vazgeçildiği belirtildi.

Bu haberlerin çıkması üzerine gözler başarıları ile şaha kalkan İsmail Kartal ve Ai Koç'a çevrildi.

Beklenen açıklama ise bugün Fenerbahçe'nin resmi internet hesabından yayınlandı. Peki, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı? İşte o resmi açıklama..

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir.

İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."