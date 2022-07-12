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    Fenerbahçe, Joshua King'i duyurdu

    Fenerbahçe, Joshua King'i duyurdu

    Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını ve bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacağını açıkladı.
    • 12.07.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 18:21
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    Fenerbahçe 4.transferini açıkladı.

    Lincoln, Bruma ve Emre Mor'dan sonra Joshua King de Fenerbahçeli oldu.

    Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir transferde daha son aşamaya geldi Sarı-Lacivertli ekip, Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

    Bu akşam İstanbul'da olacak

    En son Watford forması giyen futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacağı da belirtildi.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe, Joshua King i duyurdu #1

    Fenerbahçe, Joshua King i duyurdu #2


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