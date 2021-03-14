Fenerbahçe, Kadıköy'de bu kez de Gençlerbirliği'ne kaybetti

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu kez de Gençlerbirliği'ne kaybetti

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Ev sahibinin golünü Novak kaydederken konuk takımın golleri ise Serdar Aziz (k.k) ve Ayite'den geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe 35. dakikada Novak ile öne geçerken, Gençlerbirliği 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada atılan golle takımına galibiyeti getirdi.





SON 5 MAÇTA 3. KEZ PUAN KAYBI

Bu sonucun ardından Kadıköy'de yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacakken, Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.



