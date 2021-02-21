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    Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye de mağlup oldu

    Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye de mağlup oldu

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü Halil Akbunar kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 21:11
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    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı.

    Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı.

    Fenerbahçe, Kadıköy de Göztepe ye de mağlup oldu #1

    GÖZTEPE 21 YIL SONRA KAZANDI

    Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 51 puanda kaldı ve ilk sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. Kadıköy'de 21 yıl sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti.

    Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Kadıköy de Göztepe ye de mağlup oldu #2

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