- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye de mağlup oldu
Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye de mağlup oldu
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü Halil Akbunar kaydetti.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 20:58
- Güncelleme : 21.02.2021 - 21:11
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı.
GÖZTEPE 21 YIL SONRA KAZANDI
Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 51 puanda kaldı ve ilk sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. Kadıköy'de 21 yıl sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.