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    Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatya'dan 3 yedi

    Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatya'dan 3 yedi

    Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Fenerbahçe, Adem, Umut ve Youssouf'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 21:01
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 21:03
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    Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Fenerbahçe, Adem, Umut ve Youssouf'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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