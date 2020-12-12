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- Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatya'dan 3 yedi
Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatya'dan 3 yedi
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Fenerbahçe, Adem, Umut ve Youssouf'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 21:01
- Güncelleme : 12.12.2020 - 21:03
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Fenerbahçe, Adem, Umut ve Youssouf'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
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