Fenerbahçe, Kadıköy'de yine kazanamadı

Fenerbahçe, Kadıköy'de yine kazanamadı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Valencia kaydederken konuk ekibin golü Fredy'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

TISSERAND'IN HATASINI FREDY AFFETMEDİ

Antalyaspor'u öne geçiren golü 12. dakikada Fredy attı. Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluştu. Bu gol Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu.





VALENCIA SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia ile skoru eşitledi. Sosa'nın uzun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda topu Boffin'in solundan filelerle buluştu.





90+1'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ

Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından Ümit Öztürk, monitörde inceleme yaptı. Pozisyon öncesi Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Kadıköy'de 2 maç sonra puan alan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve puanını 40'a yükseltti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını Konyaspor'a karşı deplasmanda oynayacak. Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



